Bisher 1100 Schweizer Reisende in Chartermaschinen zurückgebracht

Bisher rund 1100 Reisende aus der Schweiz sind in vom Aussendepartement EDA gecharterten Flugzeugen in die Schweiz zurückgekehrt. Am Vormittag landete in Zürich eine Maschine der Swiss aus Santiago de Chile mit 159 Personen an Bord.

29.03.2020, 11.11 Uhr