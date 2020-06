Berufungsprozess gegen früheren Russland-Spezialisten beginnt heute

Am Bundesstrafgericht in Bellinzona beginnt am Dienstag der Berufungsprozess gegen einen früheren Russland-Spezialisten der Bundeskriminalpolizei (BKP). Er wurde vor einem Jahr wegen Vorteilsannahme zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt.

02.06.2020, 09.57 Uhr