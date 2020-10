Berset würdigt Levrat und richtet Durchhalteparolen an die Genossen Neben einer Hommage an den abtretenden Parteipräsidenten Christian Levrat hat SP-Bundesrat Alain Berset am Samstag am SP-Parteitag einen eindringlichen Appell für den Zusammenhalt in der Corona-Pandemie an die Genossinnen und Genossen gerichtet. 17.10.2020, 11.32 Uhr

«Hinterlässt eine solide und respektierte Partei», würdigte SP-Bundesrat Alain Berset den scheidenden Parteipräsidenten Christian Levrat (Mitte) in einer Videobotschaft am virtuellen Parteitag in Basel. Eine kleine Standing Ovation gab es mehreren Dutzend physisch Anwesenden in Basel trotzdem. Einige Dutzend Personen waren trotz des virtuellen Parteitages der SP in Basel physisch anwesend. Der scheidende SP-Präsident Christian Levrat bei seiner Abschiedsrede am virtuell abgehaltenen Parteitag der SP in Basel.