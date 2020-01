Bernhardiner-Hündin Tosca wirft zehn Welpen

Nicht weniger als zehn Bernhardiner-Welpen sind vor zwei Wochen in der Fondation Barry in Martigny VS geboren worden. Es handle sich um ein echtes Weihnachtsgeschenk, weil die Welpen am 24. Dezember zur Welt gekommen seien, teilte die Stiftung am Freitag mit.

10.01.2020, 12.34 Uhr