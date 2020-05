Berner Bauern ziehen positive Bilanz zu Schweizer Erntehelfern Schweizer Erntehelfer haben in unsicheren Corona-Wochen dafür gesorgt, dass alles Saisongemüse geerntet werden konnte. Dieses positive Fazit zog am Mittwoch der Berner Bauernverband. 06.05.2020, 17.13 Uhr

Zwei Arbeiter auf einem Spargelfeld in Vechigen. Der Verkauf ab Hof erlebt in Corona-Zeiten einen wahren Boom. Die Spargelernte ist eine harte und intensive Arbeit. Spargeln werden gewogen während der Medienkonferenz des Berner Bauernverbandes in Vechigen.