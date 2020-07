Bergsteiger verunglückt in den Freiburger Alpen tödlich

Ein 35-jähriger Bergsteiger ist in den Freiburger Alpen am Dienstag tödlich verunfallt. Der laut Polizei erfahrene Berner Alpinist verlor in den Gastlosen-Bergen bei Jaun im Massiv der Sattelspitzen in steilem Gelände den Halt und stürzte ab.

29.07.2020, 13.55 Uhr