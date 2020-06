Behörden empfehlen für Reise zum Lauenensee das Postauto

Der Lauenensee im Berner Oberland ist an Auffahrt und Pfingsten so gut besucht worden, dass der Parkplatz beim See bereits am Vormittag voll war. Die lokalen Behörden gehen davon aus, dass dies auch in den Sommerferien so ist und empfehlen die Anreise per Postauto.

26.06.2020, 11.14 Uhr