Bedrohte Schildkröten in Kartonschachtel am Flughafen beschlagnahmt

Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) hat Mitte August am Zoll des Euro-Airport Basel Mulhouse zwei Maurische Landschildkröten beschlagnahmt. Eine Marokkanerin wollte die vom Aussterben bedrohten Tiere in einer Kartonschachtel in die Schweiz einführen.