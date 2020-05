Basler Polizei tolerierte unbewilligte 1. Mai-Kundgebung

Die Basler Polizei hat die unbewilligte 1. Mai-Kundgebung in Basel trotz Versammlungsverbot toleriert. Gut 400 Personen waren dem Aufruf des revolutionären 1. Mai-Bündnisses Basel gefolgt und am Freitagnachmittag in lockerer Formation durch die Innenstadt gezogen.

01.05.2020, 17.30 Uhr