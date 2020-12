Basler Impfzentrum im Beisein von Bundesrat Alain Berset eröffnet

In Basel ist am Montag im Beisein von Bundesrat Alain Berset das Impfzentrum in den Hallen der Messe Schweiz eröffnet worden. Berset äusserte sich «verhalten optimistisch» zur gegenwärtigen Entwicklung, aber auch mit Sorge zur aktuellen Mutation des Coronavirus.

28.12.2020, 11.25 Uhr