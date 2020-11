Bahnlinie zwischen Lugano und Chiasso bis 18 Uhr gesperrt Entgegen früheren Prognosen der SBB bleibt die Bahnlinie zwischen Lugano und Chiasso bis Dienstagabend um 18 Uhr gesperrt. Grund ist der Grossbrand in der Mühle von Maroggia von Montagabend. Eine Wand der beschädigten Mühle droht auf die nahe Zuglinie zu stürzen. 24.11.2020, 11.10 Uhr

Am späten Montagnachmittag ging die Mühle von Maroggia am Luganersee in Flammen auf. Inzwischen ist der Brand unter Kontrolle. KEYSTONE/Ti-PressKEYSTONE/Davide Agosta

(sda)

Am Dienstagnachmittag werde die Wand von Spezialisten abgebrochen, sagte Sandro Corvino, Oberleutnant bei der Feuerwehr Lugano, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Danach könnten die SBB den Betrieb der Nord-Süd-Achse zwischen Lugano und Chiasso wieder aufnehmen. Zwischen Melide und Mendrisio verkehren Ersatzbusse.

Ausgebrochen war der Grossbrand am Luganersee am Montagnachmittag kurz nach 17.00 Uhr. Aufgrund der Löscharbeiten und der starken Rauchbildung mussten am Montagabend sowohl die Kantonsstrasse als auch die Bahnlinie auf dem betreffenden Abschnitt gesperrt werden.

Die Bewohner der umliegenden Gebäude waren evakuiert worden, konnten jedoch bereits am Montagabend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde beim Brand niemand.