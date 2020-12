Coronavirus - Schweiz BAG meldet 4391 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag innerhalb von 24 Stunden 4391 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 77 neue Todesfälle und 166 Spitaleinweisungen. 31.12.2020, 15.35 Uhr

Mehrere Kantone haben noch vor dem Jahresende Impfzentren eingerichtet. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

(sda)

Die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen lag bei den PCR-Tests bei 14,3 Prozent und bei den Antigen-Schnelltests bei 10,7 Prozent. Die Reproduktionszahl des Coronavirus, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, betrug am 21. Dezember 0,85 nach 0,75 am 20. Dezember. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, muss seine Reproduktionszahl (R-Wert) deutlich kleiner als 1 sein.

Seit Beginn der Pandemie wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 3'645'656 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Krankheit Covid-19, wie das BAG weiter mitteilte. Insgesamt gab es 452'296 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus. 18'630 Personen mussten bisher wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Und 7082 Menschen starben an Covid-19.

Laut Angaben des BAG befanden sich am Donnerstag 23'492 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen in Isolation und aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung 35'395 weitere Personen in Quarantäne. Zusätzlich befanden sich 2679 Personen in Quarantäne, die aus einem Risikoland heimgekehrt waren.