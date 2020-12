BAG meldet 4382 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag innerhalb von 24 Stunden 4382 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 101 neue Todesfälle und 199 Spitaleinweisungen.

04.12.2020, 11.58 Uhr