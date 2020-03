BAG meldet 228 bestätigte Coronavirus-Fälle in der Schweiz Das Coronavirus breitet sich in der Schweiz weiter rasant aus. Laut den neusten Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) vom Samstagmittag gibt es bisher 228 bestätigte Ansteckungen. 07.03.2020, 12.19 Uhr

Das Coronavirus breitet sich in der Schweiz weiter aus. Laut den Zahlen BAG vom Samstagmittag gibt es bisher 228 bestätigte Ansteckungen. Keystone/AP Centers for Disease Control a

(sda)

Alle Erkrankten seien isoliert, heisst es auf der Webseite des BAG. Die Gesundheitsbehörden würden enge Kontaktpersonen benachrichtigen.

Meldungen zu Erkrankungen liegen vor aus den Kantonen Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Baselland, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Genf, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, St. Gallen, Schwyz, Solothurn, Tessin, Thurgau, Waadt, Wallis, Zug, Zürich sowie aus dem Fürstentum Liechtenstein

Negativ getestet mit Verdacht auf das neue Coronavirus (alle Laboratorien zusammengenommen) wurden bislang mehr als 3500 Personen. Mehrere Personen sind in Quarantäne. Sie müssen in ihrer Wohnung bleiben und den Kontakt zu anderen vermeiden.

Am Freitag lag die Zahl der Fälle noch bei 210, wovon 181 bestätigt waren. Am Donnerstag musste in der Schweiz ein erster Todesfall vermeldet werden. Es handelte sich um 74-jährige Frau aus dem Kanton Waadt, die sich vermutlich in Italien angesteckt hatte.