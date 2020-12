Coronavirus - Schweiz BAG legt Covid-19-Impfstrategie fest - Risikopersonen zuerst Prioritär geimpft gegen das Coronavirus werden besonders gefährdete Personen, also ältere und Menschen mit Vorerkrankung. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidg. Kommission für Impffragen (EKIF) haben die Covid-19-Impfstrategie festgelegt. 17.12.2020, 09.24 Uhr

Impfen gegen das Coronavirus in Grossbritannien - im Januar soll es auch in der Schweiz damit losgehen. Keystone/AP Pool Getty/JEFF J MITCHELL

(sda)

In zweiter Priorität sollen demnach das Gesundheitspersonal und Menschen geimpft werden, die mit besonders gefährdeten Personen zusammenleben. Ziel sei es, so die Zahl schwerer Krankheitsverläufe und Todesfälle zu reduzieren und das Gesundheitssystem zu schützen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

Die Entwicklung verschiedener Impfstoffe gegen Covid-19 sei weit fortgeschritten. In der Schweiz liefen die letzten Vorbereitungen, damit mit den ersten Impfungen im Januar gestartet werden könne. Voraussetzung sei, dass Swissmedic nach Prüfung aller klinischen Daten einen ersten Impfstoff zulassen könne.