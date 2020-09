BAG hält an Quarantäne-Entscheid für Ligurien fest Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hält an seinem Entscheid fest, die italienische Region Ligurien auf die Liste der Coronavirus-Risikogebiete zu setzen. Die ligurischen Behörden hatten sich am Freitagabend gegen den Entscheid gewehrt. 26.09.2020, 08.39 Uhr

Die Hafenstadt Genua ist die Haupstadt der Region Ligurien. KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

(sda)

Das BAG beurteile die epidemiologische Lage bei den Nachbarstaaten auf Ebene Regionen, teilte das Bundesamt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag mit. Dabei falle Ligurien mit einer 14-Tages-Inzidenz von rund 80 Fällen auf 100'000 Einwohner unter die Regionen mit erhöhtem Risiko. Eine weitere Differenzierung innerhalb einer Region sei nicht möglich, so das BAG.

Die Region Ligurien stehe deshalb ab dem 28. September auf der Quarantäneliste. Das BAG überprüfe die Liste regelmässig und werde sie wie bisher bei Änderungen der Lage anpassen.

Die ligurischen Behörden argumentieren, dass der Ausbruch des Virus auf den Ort La Spezia zurückzuführen ist. Die Region hat deswegen beim Schweizer Generalkonsul in Italien interveniert, wie die italienische Agentur Ansa am Freitagabend berichtete. Sie informierten auch den italienischen Aussenminister Luigi Di Maio.

Die ligurischen Behörden sind der Ansicht, dass die Schweizer Entscheidung durch die «inhomogene» Situation in dieser Region verzerrt ist. Der Bund müsse seine Entscheidung rückgängig machen oder diese nur auf die von der Epidemie am stärksten betroffenen Gebiete anwenden.

Die 70 Fälle pro 100'000 Einwohner seien auf den lokalen Ausbruch in La Spezia zurückzuführen, eine Hafenstadt, die etwa 100 Kilometer östlich von Genua liegt. Laut regionalen Behörden sinken dort die Neuinfektionen. Der Rest der Region Ligurien bleibe unter dem Grenzwert.

Der Bund hat in einer Verordnung die Kriterien für Risikoländer verankert: Als solche gelten Länder, in welchen die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen mehr als 60 betrug. Am Freitag wurde die neue Länderliste vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlicht.

Die aktualisierte Liste enthält neu auch die Region Bretagne in Frankreich und verschiedene österreichische Bundesländer. Auf der Grundlage der vom BAG erstellten und regelmässig angepassten Liste ist die Quarantäne nach einem Aufenthalt in 59 Ländern nun obligatorisch.