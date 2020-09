BA schliesst terroristisches Motiv nach Tötung in Morges nicht aus

Nach der Tötung eines 29-jährigen Portugiesen in einem Kebabladen in Morges VD am Samstagabend schliesst die Bundesanwaltschaft (BA) «ein mögliches terroristisches Motiv» für die Tat nicht aus. Sie habe deshalb die Ermittlungen übernommen, teilte die BA am Montag mit.

14.09.2020, 15.54 Uhr