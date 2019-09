Autofahrerin kracht im Jura in Baumaschine und wird eingeklemmt

Eine Autofahrerin hat auf einer Hauptrasse im Jura am Freitag an einer Kreuzung die Stopp-Anweisung eines Verkehrsdienstes missachtet und ist in eine Baumaschine sowie einen Lastwagen geprallt. Retter mussten die Frau laut Polizeimitteilung aus dem Wrack befreien.