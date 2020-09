Auto überfährt in Biberist Velofahrer und kollidiert mit Zug

Eine 77-jährige Autofahrerin hat am Samstag beim BLS-Bahnhof in Biberist SO einen Velofahrer überfahren und ist anschliessend mit einem Zug kollidiert. Der Velofahrer wurde verletzt in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.

13.09.2020, 10.56 Uhr