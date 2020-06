Auto fährt in Hausmauer - 70'000 Franken Schaden

Der Lenker eines mit vier Personen besetzten Autos hat am Samstagabend im aargauischen Stetten eine Linkskurve verpasst und ist in eine Hausfassade geprallt. Die Fahrzeuginsassen wurden beim Aufprall nur leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.