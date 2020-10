Auto brennt in Rapperswil-Jona SG aus - fünf Verletzte

Fünf junge Personen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren sind am frühen Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Rapperswil-Jona SG verletzt worden. Der 20-jährige Fahrer kam mit dem Auto von der Strasse ab. Das Auto geriet in Vollbrand.