Ausgebrochene Thuner Häftlinge sind wieder hinter Gittern

Die beiden Untersuchungshäftlinge, welche am Mittwoch aus dem Regionalgefängnis von Thun ausbrachen, sind wieder hinter Gittern. Die Berner Kantonspolizei hat die beiden Männer am Donnerstagvormittag im Raum Urtenen-Schönbühl BE gefasst.

27.08.2020, 15.20 Uhr