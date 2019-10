Im Auto, das die Walliser Kantonspolizei am Sonntag bei Leytron aus der Rhone geborgen hat, hatten jene zwei Menschen gesessen, die seit einem Unwetter im August im Wallis vermisst werden. Die Vermissten waren aber nicht darin.

Im Auto, das die Walliser Kantonspolizei am Sonntag bei Leytron aus der Rhone geborgen hat, hatten jene zwei Menschen gesessen, die seit einem Unwetter im August im Wallis vermisst werden. Die Vermissten waren aber nicht darin.

Aus Rhone geborgenes Autowrack gehört zu zwei Vermissten Im Auto, das die Walliser Kantonspolizei am Sonntag bei Leytron aus der Rhone geborgen hat, hatten jene zwei Menschen gesessen, die seit einem Unwetter im August im Wallis vermisst werden. Die Vermissten waren aber nicht darin.

Walliser Kantonspolizisten bei der Bergung des Autowracks aus der Rhone. Nun steht fest, dass im Auto ein Mann und ein Mädchen gesessen hatten, die seit einem Unwetter vermisst werden. (Bild: KEYSTONE/KANTONSPOLIZEI WALLIS)

(sda)

Die Walliser Kantonspolizei bestätigte am Montagabend, dass das gefundene Wrack das Auto sei, das am 11. August in Chamoson weggespült worden war, als der Fluss Losentse bei einem Unwetter über die Ufer getreten war.

Im Fahrzeug hatten sich ein sechsjähriges Mädchen aus Frankreich und ein 37-jähriger Genfer befunden, als es fortgerissen wurde. Am Sonntag hatten Spezialeinheiten der Kantonspolizei aufgrund der günstigen Wetterbedingungen und des niedrigen Wasserstands der Rhone eine «Hydrospeed-Suche» zwischen Chamoson und Leytron durchgeführt.

Am Nachmittag hatten sie schliesslich das Autowrack entdeckt. Es wurde geborgen und untersucht. Nach den Vermissten werde weiter gesucht, hiess es seitens der Polizei.