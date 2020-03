Aufsicht bemängelt Datenverarbeitungspraxis des Nachrichtendiensts Die Aufsichtsbehörde über den Nachrichtendienst des Bundes ortet Verbesserungspotenzial in der Datenbearbeitung. Heute würden gelegentlich zu viele Daten zu lange aufbewahrt oder Berichte unsorgfältig verfasst. Die Organisation und Prozesse müssten hinterfragt werden. 31.03.2020, 10.24 Uhr

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) sieht sich mit neuer Kritik konfrontiert. Die Aufsichtsbehörde ortet Mängel bei der Datenverarbeitung. KEYSTONE/GAETAN BALLY

(sda)

Das schreibt die Aufsichtsbehörde über den Nachrichtendienst (AB-ND) in ihrem zweiten Tätigkeitsbericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Der Nachrichtendienst müsse transparent erklären können, welche Informationen zu Personen weshalb in seinen Datenbanken gesammelt und verwendet würden. Das sei heute zu wenig der Fall