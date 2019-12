Auch heuer keine weissen Weihnachten Weisse Weihnachten waren auch in diesem Jahr für viele nur ein Wunsch. Schon eher kamen Frühlingsgefühle auf. Die Schweiz präsentiert sich zum Jahresende 2019 nämlich weitgehend grün. Im Tessin sorgte Nordföhn sogar für fast 17 Grad - so etwa in Lugano. 26.12.2019, 17.27 Uhr

Frühling am 26. Dezember. «Winterschwimmen» im Luganersee. KEYSTONE/k_tk

(sda)

Die Weihnachtstage waren meist grau und grün. Oft war es stark bewölkt, und an Heiligabend und am Weihnachtstag gab es immer wieder Schauer, wie SRF Meteo am Donnerstag meldete. Schnee fiel vor allem im Goms im Oberwallis und auf den Bündner Bergen.

In der Zeit vom 23. Dezember bis am 26. Dezember gab es im Osten bis zu 50 Zentimeter Neuschnee. In den Berner Alpen und im Wallis waren es 10 bis 20 Zentimeter. Abgesehen von etwas Schnee am 24. Dezember im Rhonetal und in der Surselva blieb es im Mittelland grün.

Wie schon an den Tagen zuvor gab es an Heiligabend und am Weihnachtstag auf den Bergen Orkanböen. Der Spitzenwert wurde mit 177 Kilometern pro Stunde an Heiligabend auf dem Jungfraujoch gemessen, gefolgt vom Gornergrat mit 158 Kilometern pro Stunde. Zum Teil mischte es Windböen bis in die Alpentäler hinunter.