Ein 27-jähriger Mann hat am Montagabend in Basel eine Asphaltiermaschine entwendet. Bei der kurzen Flucht mit dem Gefährt, beschädigte er zudem mehrere parkierte Fahrzeuge.

Ein 27-jähriger Mann hat am Montagabend in Basel eine Asphaltiermaschine entwendet. Bei der kurzen Flucht mit dem Gefährt, beschädigte er zudem mehrere parkierte Fahrzeuge.

Asphaltiermaschine in Basel gestohlen Ein 27-jähriger Mann hat am Montagabend in Basel eine Asphaltiermaschine entwendet. Bei der kurzen Flucht mit dem Gefährt, beschädigte er zudem mehrere parkierte Fahrzeuge.

In Basel ist am Montagabend laut der zuständigen Polizei eine Asphaltiermaschine entwendet worden. (Bild: Kantonspolizei Basel-Stadt)

(sda)

Die Kantonspolizei Basel-Stadt holte ihn nach dem Diebstahl in der Delsbergerallee aber bereits in der Thiersteinerallee vom Fahrzeug, wie sie in der Nacht auf Dienstag in einem Communiqué mitteilte.

Der Mann habe acht parkierte Fahrzeuge beschädigt. Eine Atemalkoholprobe sei zudem negativ verlaufen. Wie der Mann an die Schlüssel zum Starten der Maschine gelangt ist, sei Gegenstand von Untersuchungen, hiess es weiter.

Die Asphaltiermaschine blieb laut den Polizeiangaben auf den Tramgleisen in der Thiersteinerallee stehen. Während der Unfallaufnahme und bis das Fahrzeug von der Strasse bewegt werden konnte, habe es Verkehrsbehinderungen des öffentlichen und des individuellen Verkehrs von rund einer Stunde gegeben.