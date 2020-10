Appenzell Ausserrhoden führt generelle Maskenpflicht ein Der Kanton Appenzell Ausserrhoden prescht vor: Er führt eine generelle Maskenpflicht ein. Die Fallzahlen sowie die Zahl der Spitaleinweisungen im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen würden drastisch zunehmen. 25.10.2020, 11.23 Uhr

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden führt eine generelle Maskenplicht ein. KEYSTONE/GAETAN BALLY

(sda)

Die Lage im Kanton wie auch in der Eidgenossenschaft drohe ausser Kontrolle zu geraten, schreibt der Kanton in einer Mitteilung vom Sonntag. Ab Montag treten schärfere Regelungen im Kanton in Kraft. Sie entsprechen den Massnahmen, die der Bundesrat am Wochenende bei den Kantonen in die Vernehmlassung geschickt hat und die am Samstag publik wurden.

Das Maskentragen wird im Kanton Appenzell Ausserrhoden obligatorisch an öffentlichen Veranstaltungen und Märkten sowie in öffentlich zugänglichen Innenräumen und Aussenbereichen von Einrichtungen und Betrieben. Masken müssen auch in Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs sowie in Wartebereichen, Bahnhöfen und anderen Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs verwendet werden.

Der Betrieb von Diskotheken und Tanzlokalen sind verboten. Verboten sind Veranstaltungen mit über 50 Personen. An Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis dürfen höchstens 15 Personen teilnehmen. Proben und Konzerte von Chören sind verboten.