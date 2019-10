Angriff auf Knabe Luca in Veysonnaz VS verjährt im November

Im Dossier des kleinen Luca, der im Februar 2002 in Veysonnaz VS angegriffen und so schwer verletzt wurde, dass er seither mit Behinderungen leben muss, bleiben viele Fragen offen. Denn am 22. November wird der Fall verjähren.