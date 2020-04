Angetrunkener Autofahrer fährt in Altenrhein SG Hydrant um

In Altenrhein SG hat am Sonntagabend ein angetrunkener Autofahrer einen Hydranten umgefahren. Der 24-Jährige hatte auf der Dorfstrasse in einer Kurve die Herrschaft über sein Auto verloren, wie die St. Galler Kantonspolizei am Montag mitteilte.

13.04.2020, 11.00 Uhr