Amazon startet Online-Apotheke - Konkurrenz an Börsen unter Druck

Der weltgrösste Onlinehändler Amazon greift im US-Arzneimittelmarkt an. Über den neuen Service «Amazon Pharmacy» können Kunden in den Vereinigten Staaten künftig verschreibungspflichtige Medikamente bestellen, wie der Internet-Gigant am Dienstag in Seattle mitteilte.

17.11.2020, 17.14 Uhr