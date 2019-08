Alpine-Art-Graffiti in Bivio über die Bedeutung von Fels und Stein

In Bivio an der Julierpass-Strecke ist am Wochenende das erste Alpine-Art-Graffiti eingeweiht worden. «Andiamo» heisst das Werk des Zürcher Künstlers Patrick Wehrli alias Redl, der sonst eher im urbanen Umfeld tätig ist.