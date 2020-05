Aargauer Regierung lässt Polizeieinsatz in Wettingen untersuchen

Die Aargauer Regierung lässt einen umstrittenen Polizeieinsatz gegen einen Aargauer Arzt in Wettingen am Ostersamstag untersuchen. Sie will eine ausserkantonale Expertenperson mit der Durchführung beauftragen, wie der Regierungsrat am Mittwoch mitteilte.

20.05.2020, 16.15 Uhr