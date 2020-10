92-Jährige E-Bike-Fahrerin stirbt nach Kollision mit Auto

Eine 92-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Samstagmittag in Oberriet SG bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Sie verstarb noch auf dem Flug ins Spital, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstagabend mitteilte.

31.10.2020, 18.29 Uhr