76-Jähriger wendet auf A1 und verursacht Frontalkollision

Ein 76-jähriger Mann hat in der Nacht auf Donnerstag auf der Autobahn A1 bei Kernenried BE sein Fahrzeug gewendet. Danach fuhr er auf dem Überholstreifen in die Gegenrichtung weiter. Kurze Zeit später kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto.

15.10.2020, 15.28 Uhr