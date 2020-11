58-jähriger Skifahrer stürzt bei Les Diablerets zu Tode

Im Glacier-3000-Skigebiet bei Les Diablerets in den Waadtländer Alpen ist am Sonntag ein Skifahrer tödlich verunglückt. Der 58-jährige Waadtländer stürzte auf einer nicht freigegebenen Piste über 100 Meter in die Tiefe.

16.11.2020, 12.36 Uhr