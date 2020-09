528 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit am Freitag 528 neue Coronavirus-Ansteckungen innert eines Tages gemeldet worden. Am Donnerstag waren es 405 und am Mittwoch 469. Es gab drei neue Todesfälle und 13 neue Spital-Einweisungen.

11.09.2020, 12.42 Uhr