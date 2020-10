5256 neue Coronavirus-Ansteckungen innert 24 Stunden gemeldet In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innert 24 Stunden 5256 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss Mitteilung vom Donnerstag 11 neue Todesfälle und 106 Spitaleinweisungen. 22.10.2020, 12.07 Uhr

Die Zahl der Personen, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus in ein Spital eingeliefert werden müssen, steigt. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

(sda)

Am Mittwoch waren 5596 und am Dienstag 3008 neue Ansteckungen gemeldet worden.

5721 Personen mussten gemäss den Zahlen vom Donnerstag bisher wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Hospitalisationen hat sich vergangene Woche (Kalenderwoche 42) gegenüber der Vorwoche verdoppelt von 177 auf 342, wie einer Aufstellung des BAG vom Donnerstag zu entnehmen ist. Alle Kantone, mit Ausnahme von GL, NW und UR hatten demnach in der Woche 42 mindestens eine Hospitalisation gemeldet.

Auch die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung hat sich in derselben Zeit verdoppelt von 17 auf 33 Fälle. Insgesamt sind bislang 1867 Todesfälle gemeldet worden, wie das BAG am Donnerstag weiter mitteilte.

Die Anzahl der in den letzten 24 Stunden gemeldeten Covid-19-Tests lag bei 26'537. In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 1'701'377 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, davon waren 6,4 Prozent positiv. Die Anzahl der durchgeführten Tests hat von Woche 41 auf Woche 42 um 40 Prozent zugenommen.

Die Positivitätsräte in den letzten 14 Tagen lag bei 16,5 Prozent. Seit Beginn der Pandemie gab es insgesamt 97'019 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung waren am Donnerstag nach Angaben des BAG 13'513 Personen in Isolation und 17'479 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 15'826 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.