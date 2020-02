50 Jahre Bächital-Lawine: Das Wunder des gedeckelten Wiegenkinds

Vor 50 Jahren riss die Bächital-Lawine in Reckingen im Goms 30 Menschen in den Tod. Es war eines der schlimmsten Lawinen-Unglücke seit es Aufzeichnungen zum Thema gibt. Wie bei vielen Naturkatastrophen geschah auch in Reckingen ein Wunder: das Wunder des Wiegenkinds.

13.02.2020, 15.30 Uhr