Impfprämie: Gesetzliche Grundlage wird angezweifelt

50-Franken-Gutscheine Impfoffensive: Staatsrechtler zweifelt an gesetzlicher Grundlage Der Zürcher Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor Felix Uhlmann kritisiert die Gutscheine für Leute, die andere zum impfen überreden. Es gebe dafür keine gesetzliche Grundlage. 05.10.2021, 06.40 Uhr

Wer Partner, Angehörige oder Freunde zum Impfen bringt, soll Geld vom Staat erhalten. (Symbolbild) Keystone

Um die Bevölkerung möglichst rasch durchzuimpfen, setzen Bund und Kantone auf immer neue Anreize. Aktuell in Vernehmlassung ist ein Vorschlag des Bundesrates, 50-Franken-Gutscheine zu verteilen. Erhalten sollen diese Personen, die andere dazu bringen, sich impfen zu lassen. Ausgestellt würden die Gutscheine von den Kantonen. Der Bund würde die Kosten später rückvergüten.

In einem Interview mit Radio SRF warnt der Zürcher Staats- und Verwaltungsrechtler Felix Uhlmann nun vor dem Vorschlag. Alle Massnahmen des Bundes müssten vom Gesetz gedeckt sein, so auch der aktuelle Vorschlag, meint Uhlmann. «Diese gesetzliche Grundlage sehe ich im geltenden Epidemiegesetz und anderen Rechtsgrundlagen eigentlich nicht», sagt er. Das Epidemiengesetz erlaube es dem Bund zwar, über Impfungen zu informieren. Das sei aber nicht dasselbe wie dafür zu bezahlen, so Uhlmann.

Er rät den Kantonen deshalb zur Vorsicht, damit sie am Ende nicht auf den Kosten für die Gutscheine sitzen blieben. «Ein gewisses Restrisiko ist ist vorhanden und ich würde als Kantonsvertreter Klarheit verlangen», sagt Uhlmann. (wap)