372 neue Coronavirus-Ansteckungen innert 24 Stunden gemeldet Aus der Schweiz und Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag 372 Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages gemeldet worden. Zudem registrierte das Amt zwei neue Todesfälle. Zehn Personen mussten ins Spital eingewiesen werden. 25.09.2020, 12.34 Uhr

Spitäler bereiten sich auf eine mögliche zweite Welle der Covid-19-Epidemie vor. Das Bundesamt für Gesundheit meldete am Freitag 372 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

(sda)

Am Donnerstag hatte das BAG 391 neue Ansteckungen gemeldet. Am Mittwoch waren es 437 und am Dienstag 286. Am Montag hatte das Amt erstmals die Zahlen für das ganze Wochenende und den Freitag bekannt gegeben. Insgesamt waren für die drei Tage 1095 neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Schweiz und in Liechtenstein gemeldet worden.

Seit Beginn der Pandemie gab es insgesamt 51'864 laborbestätigte Infektionen, wie das BAG am Freitag weiter mitteilte. Seit Anfang der Covid-19-Pandemie mussten 4819 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erhöhte sich auf 1778.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 1'326'290 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Innerhalb eines Tages wurden dem BAG 12'346 neue Tests gemeldet. Bei 4,6 Prozent aller Tests fiel das Resultat über die vergangenen Monate gesehen positiv aus. Für die letzten sieben Tage betrug die Positivitätsrate 3,9 Prozent.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich am Freitag nach Angaben des BAG 2182 Personen in Isolation, 4755 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 10'148 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne. Das BAG aktualisiert die Isolations- und Quarantänezahlen mindestens am Mittwoch und Freitag.