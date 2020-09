300 Menschen fordern in Bern Evakuierung von Flüchtlingslagern

Schätzungsweise 300 Menschen haben am Donnerstag an einer Kundgebung in Bern die Evakuierung von Flüchtlingslagern gefordert. Auslöser für die Demonstration war der Brand im griechischen Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos.