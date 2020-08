3,5 Jahre Gefängnis für Betrug mit gefälschten iPhones

Das Bezirksgericht Baden AG hat einen 34 Jahre alten Chinesen wegen gewerbsmässigen Betrugs und gewerbsmässiger Markenrechtsverletzung zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte in verschiedenen Läden in der Schweiz gefälschte iPhones in Originalgeräte umgetauscht.

04.08.2020, 18.11 Uhr