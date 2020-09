29-jähriger Portugiese in Kebabladen in Morges VD erstochen

Ein 29-jähriger Portugiese ist am Samstagabend in einem Kebabrestaurant in Morges VD mit einem Messer angegriffen worden. Der im Kanton Waadt wohnhafte Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen erlag. Der Täter ist flüchtig.