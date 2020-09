22-Jähriger Mann erschlug Opfer mit einer Metallpfanne

Der 22-jährige Schweizer, der am vergangenen Mittwoch in der Stadt St. Gallen in eine Wohnung eingedrungen war, hat sein Opfer mit einer Metallpfanne erschlagen. Die Polizei erschoss den Täter, der nicht von der 46-jährigen Frau ablassen wollte.

07.09.2020, 11.37 Uhr