200 Menschen demonstrieren auf Bundesplatz gegen Rassismus Schätzungsweise 200 Menschen haben am Samstagnachmittag auf dem Berner Bundesplatz an einer Kundgebung gegen Rassismus teilgenommen. Zur bewilligten Demonstration aufgerufen hatte eine Allianz aus 25 Organisationen. 11.07.2020, 15.57 Uhr

Einige der Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmer trugen Zettel mit den Namen von weltweit in Polizeigewahrsam umgekommener Menschen. Kundgebungsteilnehmer legen sich im Gedenken an George Floyd auf den Granitboden des Bundesplatzes.

(sda)

Die mehrheitlich schwarz gekleideten und durchwegs mit Gesichtsmaske ausgerüsteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer legten sich 8 Minuten und 46 Sekunden lang auf den Boden, um so an George Floyd zu erinnern. Dieser Schwarze starb Ende Mai in den USA, nachdem ihn ein weisser Polizist so lange mit dem Knie in den Nacken auf den Boden gedrückt hatte.

Nach dem Gedenken an Floyd verlasen die Organisatoren mehrere Forderungen an die Schweizer Behörden, etwa dass eine unabhängige Beschwerdestelle bei Polizei- und Behördengewalt eingerichtet wird. Auch solle sich die Schweiz offiziell zur eigenen Beteiligung am Kolonialismus und der Apartheid äussern.