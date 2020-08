163 neue Coronavirus-Infizierte innerhalb von 24 Stunden

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag innerhalb eines Tages 163 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Am Sonntag wurden 292 neue Fälle registriert und in den Tagen davor jeweils deutlich über 300 neue Fälle.

31.08.2020, 12.46 Uhr