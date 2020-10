1172 neue Coronavirus-Ansteckungen innert 24 Stunden gemeldet In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag 1172 Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das Amt zwei neue Todesfälle. Neu ins Spital eingewiesen wurden 27 an Covid-19 erkrankte Personen. 08.10.2020, 12.29 Uhr

Maske auf Mann: Etliche Kantone haben wegen der steigenden Corona-Fallzahlen die Maskenpflicht verschärft. KEYSTONE/GAETAN BALLY

(sda)

Schon am Mittwoch hatte das BAG mehr als 1000 neue Infektionen vermeldet, nämlich deren 1077. Dass die Zahlen über 1000 steigen, war seit dem 1. April nicht mehr vorgekommen.

Am Dienstag hatte das BAG noch 700 neue Fälle registriert. Am Montag waren für das Wochenende 1548 neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus gemeldet worden. Am Freitag zählte das Amt 552 Infektionen und am Donnerstag vor einer Woche noch 550.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 58'881 laborbestätigte Fälle. 4978 Personen mussten seither wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung kletterte auf 1791.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 1'455'665 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19. Gegenüber Mittwoch wurden dem BAG 16'066 neue Tests gemeldet. Bei 4,7 Prozent aller Tests fiel das Resultat über die vergangenen Monate gesehen positiv aus. Für die vergangenen zwei Wochen betrug die Positivitätsrate allerdings 5,8 Prozent.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung waren am Donnerstag nach Angaben des BAG 3810 Personen in Isolation und 9618 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 19'211 aus Risikoländern Eingereiste in Quarantäne.