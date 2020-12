Zum 40. Jahrestag des Mordes: Gedenken an John Lennon in New York

Zum 40. Jahrestag des Mordes an John Lennon haben sich am Dienstag in New York zahlreiche Menschen an der Gedenkstätte für den früheren Beatles-Sänger im Central Park versammelt. Am «Imagine»-Mosaik auf dem Boden der von Lennons Witwe Yoko Ono angelegten Gedenkstätte «Strawberry Fields» legten viele Menschen Blumen und Bilder ab, Musiker spielten Beatles-Lieder.

08.12.2020, 18.27 Uhr