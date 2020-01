Spike Jonze dreht Beastie-Boys-Dokumentation für Apple TV+ US-Regisseur Spike Jonze ("Being John Malkovich») hat einen Dokumentarfilm über die amerikanische Hip-Hop-Gruppe Beastie Boys gedreht. Die «Beastie Boys Story» soll am 24. April bei Apple TV+ seine Premiere feiern. 16.01.2020, 05.04 Uhr

US-Regisseur Spike Jonze hat einen neuen Film gedreht, der bei Apple TV+ ausgestrahlt werden soll. KEYSTONE/AP Invision/CHRIS PIZZELLO

(sda/dpa)

Dies teilte der Videostreaming-Dienst am Mittwoch (Ortszeit) mit. Es sei eine persönliche Geschichte über die Bandmitglieder und ihre 40-jährige Freundschaft, schrieb Apple TV+ auf Instagram. Jonze habe das Drehbuch zusammen mit den Musikern Mike Diamond und Adam Horovitz verfasst.

Die in den 80er Jahren gegründete Hip-Hop-Band um Diamond, Horovitz und Adam Yauch (1964 - 2012) feierte 1986 mit der Platte «Licensed to Ill» ihren Durchbruch. Zu den grössten Hits der New Yorker gehören «You Gotta Fight for Your Right To Party!» und «Sabotage». Zwei Jahre nach dem Tod von Yauch löste sich die Gruppe 2014 auf.

Jonze inszenierte 1994 das Musikvideo für «Sabotage». Der mit den Musikern eng befreundete Regisseur bringt im März auch einen Bildband über die Band heraus. Jonze ist unter anderem durch Filme wie «Adaption - Der Orchideen-Dieb» und «Wo die wilden Kerle wohnen» bekannt. Er gewann den Oscar für das Originaldrehbuch für die Science-Fiction-Romanze «Her» (2014).