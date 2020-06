Polizei sucht weiter nach Dieben der Pariser «Banksy»-Tür

Nach dem Fund einer im Bataclan-Club in Paris gestohlenen Tür mit einem Banksy zugeschriebenen Bild in Italien ermitteln die Behörden weiter zum Ablauf der Tat. Am Donnerstag stellte die Justiz das Werk in L’Aquila, der Hauptstadt der Region Abruzzen, der Öffentlichkeit vor.

11.06.2020, 16.15 Uhr